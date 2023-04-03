Raphael Nya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Nya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Raphael Nya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raphael Nya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.