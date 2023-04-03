Raphael Nya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Nya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Nya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Raphael Nya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Raphael Nya 16 Haziran 2000 tarihinde Clichy şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Raphael Nya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IVECA yapmaktadır. Raphael Nya, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Raphael Nya'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Raphael Nya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Raphael Nya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Raphael Nya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Wolves U21
7 Eylül 2022 yılında Paris FC B
Raphael Nya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Raphael Nya şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Racing CFF, INF Clairefontaine, Paris Saint-Germain (-2019)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.