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Rapor parası bankaya gönderildi ne demek?

E-devlet sistemi üzerinden rapor parası sorgulama yapanlar 'para bankaya gönderildi' ibaresiyle karşı karşıya kalmaları sonucunda Rapor parası bankaya gönderildi ne demek? sorusunu merakla araştırıyor. İşte detaylar...

Rapor parası bankaya gönderildi ne demek?

E devlet sistemi üzerinden PTT rapor parası sorgulaması yaptıklarında karşılaştıkları 'Rapor parası bankaya gönderildi' ibaresinin ne demek olduğunu merak edenler için haberimizde Rapor parası bankaya gönderildi ne demek? sorusunun yanıtına yer verdik...

RAPOR PARASI BANKAYA GÖNDERİLDİ NE DEMEK?

E-devlet sistemi üzerinden iş göremezlik ödemesi için sorgulama yaptığınızca paranın bankaya gönderildiğine dair bir ileti alırsanız bu ödeme işlemlerinin tamamlandığı anlamına gelmektedir. Banka veya PTT üzerinden rapor parasını alabilirsiniz.

Rapor parası bankaya gönderildi ne demek?

 

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

Rapor parasının eksik yatması konusunda şikayet bildirimlerinde bulunan çok sayıda vatandaş mevcut. Bunun sebebi, hesaplamaların brüt kazancın üzerinden değil net kazancın üzerinden yapılmasıdır. 2019 yılı için 30 gün çalışan bir bireye AGİ dahil 2020 TL asgari ücret ödenmektedir. 30 günlük rapor alınması halindeyse, aylık ödeme tutarı 1591 TL olacaktır. Bir günlük iş göremezlik ödemesi raporu aldığınız son 3 aylık kazancın 3 aylık gün sayısına bölümünün 3’te ikisi iş göremezlik ödeneğine tekabül etmektedir.

Rapor parası bankaya gönderildi ne demek?

RAPOR PARASI BANKAYA NE KADAR SÜREDE GÖNDERİLİR?

Raporun bitmesi ve işveren tarafından çalışmazlık girişinin yapılması ile birlikte ödeme süreci başlar. İşveren tarafından bildirim yapıldıktan sonra SGK ortalama en geç 10 gün içerisinde ödemeyi bankaya gönderir. Ödeme bankaya gönderildi yazdıktan sonra da birkaç gün içerisinde alabilirsiniz.

Rapor parası bankaya gönderildi ne demek?

Emine Özfalcı
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