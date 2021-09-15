Raportör ne demek, TDK'ya göre Raportör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Raportör ne demek? Raportör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi raportör kelimesi. Peki raportör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre raportör nedir, raportör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Raportör kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Raportör kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

RAPORTÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Raportör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Raportör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre raportör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir komisyonun verdiği kararların gerekçesini kaleme alıp genel kurul karşısında savunmakla görevlendirilen üye