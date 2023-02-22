Rasak Adeshina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasak Adeshina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasak Adeshina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasak Adeshina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasak Adeshina 18 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Rasak Ridwan Adeshina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasak Adeshina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rasak Adeshina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Rasak Adeshina'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rasak Adeshina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasak Adeshina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasak Adeshina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasak Adeshina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında Rabotnicki

31 Aralık 2016 yılında KF Skënderbeu B

1 Ocak 2018 yılında Mark Stars

1 Ocak 2019 yılında Borjomi

31 Mart 2022 yılında Wikki Tourists

Rasak Adeshina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasak Adeshina şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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