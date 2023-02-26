Rashid Nortey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Nortey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashid Nortey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashid Nortey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashid Nortey 21 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashid Nortey Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABNORT yapmaktadır. Rashid Nortey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rashid Nortey'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashid Nortey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/norteyrashid23/

Rashid Nortey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashid Nortey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rashid Nortey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashid Nortey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Medeama

18 Ocak 2023 yılında Asante Kotoko

Rashid Nortey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashid Nortey şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Rashid Nortey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 29 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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