Raşıt Bağzıbağlı ile 'En Şık Benim' günün birincisi kim oldu?

TV8' in yeni moda programı En Şık Benim dün ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Birbirinden iddialı 5 yarışmacının en şık olmak ve en iyi kombini yapmak için kıyasıya rekabet edeceği yarışmada modacı Raşit Bağzıbağlı, yarışmacıların ilk etapta giydikleri kombinleri değerlendirip puan verdi. Peki Raşit Bağzıbağlı ile 'En Şık Benim' de günün birincisi kim oldu? İşte ilk etabın puanlaması ve kazananı...