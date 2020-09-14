TV8'in yeni moda programı 'Raşit Bağzıbağlı ile En Şık Benim' bugün ekranlara geldi. Raşit Bağzıbağlı'nın binlerce kişi arasından seçtiği 5 yarışmacı seçtikleri kıyafetlerle birbirleriyle yarıştı. Peki Raşıt Bağzıbağlı ile'En Şık Benim' yarışmacıları kimdir? Raşıt Bağzıbağlı ile'En Şık Benim' Ne zaman, saat kaçta?

RAŞİT BAĞZIBAĞLI İLE EN ŞIK BENİM YARIŞMACILARI

Merve Ayçe Dadandı Kimdir?

26 yaşında. 1.70 boyunda. Marka İletişim ve Danışmanlığı yapıyor ve modellik yapıyor. İstanbul'da yaşıyor.

Meryem Yıldız Kimdir?

29 yaşında. İzmir'de yaşıyor. Moda tasarım mezunu. Giyinmeyi ve giydirmeyi çok seviyor.

Hilal Çakmak Kimdir?

27 yaşında Eskişehir'de yaşıyor. Radyo Sinema Televizyon mezunu ve moda üzerine blog yazarlığı yapıyor.

Begüm Ünlü kimdir?

Organizasyon sorumlusu.

Ceren Kaya Kimdir?

İstanbul'da yaşıyor. Güzellik uzmanı. Bekar 1 kızı var. Kendini Kylie Jenner'a benzetiyor.

EN ŞIK BENİM FORMATI NEDİR?

Konseptinizi belirleyin, videonuzu ve fotoğraflarınızı çekip talya@talyaproduksiyon.com mail adresine yollayın… Tasarımcı Raşit Bağzıbağlı da sizin tarzınızı ve zevkinizi değerlendirsin, sürpriz ödüllerin sahibi olun..

EN ŞIK BENİM SAAT KAÇTA?

Raşit Bağzıbağlı ile En Şık Benim hafta içi her gün saat 16:30'da TV 8 ekranlarında..