Rasmus Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Kristiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rasmus Kristiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rasmus Kristiansen 12 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rasmus Kristiansen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rasmus Kristiansen'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Rasmus Kristiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rasmus Kristiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland U19
Rasmus Kristiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rasmus Kristiansen şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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