Rasyonalite ne demek, TDK'ya göre Rasyonalite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rasyonalite ne demek? Rasyonalite TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rasyonalite kelimesi. Peki rasyonalite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rasyonalite nedir, rasyonalite kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RASYONALİTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rasyonalite kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rasyonalite kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rasyonalite kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ussallık

