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Rasyonalizm ne demek, TDK'ya göre Rasyonalizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rasyonalizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Rasyonalizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rasyonalizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Rasyonalizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Rasyonalizm ne demek, TDK'ya göre Rasyonalizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rasyonalizm ne demek? Rasyonalizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rasyonalizm kelimesi. Peki rasyonalizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rasyonalizm nedir, rasyonalizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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RASYONALİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rasyonalizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Rasyonalizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rasyonalizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akılcılık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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