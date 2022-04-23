Rasyonel Sayı ne demek, TDK'ya göre Rasyonel Sayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rasyonel sayı ne demek? Rasyonel sayı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rasyonel sayı kelimesi. Peki rasyonel sayı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rasyonel sayı nedir, rasyonel sayı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RASYONEL SAYI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rasyonel sayı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre rasyonel sayı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tam veya kesirli sayıların ortak adı

