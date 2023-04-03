Raul Alecsandroaie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Alecsandroaie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Alecsandroaie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Raul Alecsandroaie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Raul Alecsandroaie {dogum-tarihi} tarihinde Bârlad şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Ionuț Alecsandroaie şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Raul Alecsandroaie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raul Alecsandroaie, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Raul Alecsandroaie'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Raul Alecsandroaie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Raul Alecsandroaie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Raul Alecsandroaie şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Atletic Club Bârlad
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.