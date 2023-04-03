Raul Alecsandroaie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Alecsandroaie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Raul Alecsandroaie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Alecsandroaie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.