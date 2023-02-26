Raul Baratelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Baratelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Baratelia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Baratelia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Baratelia 20 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Baratelia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına - tarihinde katılmıştır. Raul Baratelia'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Baratelia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Baratelia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Baratelia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Baratelia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Baratelia şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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