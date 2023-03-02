Raul Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Blanco 31 Temmuz 2001 tarihinde Moaña şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Blanco Juncal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Blanco Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Raul Blanco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Raul Blanco'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Raul Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında Celta Vigo B

25 Ağustos 2021 yılında Arenteiro

30 Haziran 2022 yılında Celta Vigo B

Raul Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Blanco şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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