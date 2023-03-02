Raul Carnero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Carnero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Carnero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Carnero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Carnero 30 Nisan 1989 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Raúl García Carnero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Carnero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Raul Carnero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Carnero'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Carnero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RaulCarnero

http://www.instagram.com/raulgarciacarnero/

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Raul Carnero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Carnero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raul Carnero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Carnero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Montañeros CF

1 Temmuz 2009 yılında Deportivo B

1 Ağustos 2011 yılında UD Melilla

30 Haziran 2012 yılında Deportivo B

6 Temmuz 2012 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2013 yılında UD Almería

31 Ocak 2014 yılında Alavés

30 Haziran 2014 yılında UD Almería

14 Temmuz 2014 yılında Alavés

1 Temmuz 2017 yılında CD Leganés

15 Ocak 2019 yılında Girona FC

1 Temmuz 2019 yılında Getafe

13 Ocak 2020 yılında Real Valladolid

20 Temmuz 2020 yılında Getafe

4 Ağustos 2020 yılında Real Valladolid

15 Temmuz 2022 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2023 yılında Real Valladolid

Raul Carnero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Carnero şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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