Raul Csorg%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Csorg%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Csorg%C5%91 adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Csorg%C5%91 Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Csorg%C5%91 31 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Csorg%C5%91 Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Csorg%C5%91'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Csorg%C5%91 Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Csorg%C5%91 isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Csorg%C5%91 Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Csorg%C5%91 futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında B.újváros U19

1 Temmuz 2019 yılında Balmazújváros

2 Temmuz 2020 yılında Füzesgyarmat

21 Temmuz 2021 yılında Nyíregyháza

14 Şubat 2022 yılında Szolnok

30 Haziran 2022 yılında Nyíregyháza

13 Temmuz 2022 yılında Szentlőrinc SE

Raul Csorg%C5%91 Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Csorg%C5%91 şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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