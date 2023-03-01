Raul Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Da Silva 20 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Manuel Fernandes da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Da Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HSM Football Consultancy yapmaktadır. Raul Da Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Da Silva'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Grebbestads IF

29 Ağustos 2020 yılında Holbaek B&I

30 Nisan 2021 yılında Nybergsund

17 Ocak 2022 yılında Mosta FC

1 Temmuz 2022 yılında Cheshunt

Raul Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Da Silva şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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