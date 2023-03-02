Raul Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Garcia 27 Ocak 2000 tarihinde León şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Raúl García González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Garcia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raul Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Raul Garcia'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2019 yılında Celta Vigo B

23 Ağustos 2019 yılında Astorga

30 Haziran 2020 yılında Celta Vigo B

5 Ekim 2020 yılında Unionistas CF

30 Haziran 2021 yılında Celta Vigo B

Raul Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Garcia şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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