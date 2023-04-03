Raul Konig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Konig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Konig kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Konig ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raul Konig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Konig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Konig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Konig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Konig 3 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Raúl König Mateos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Konig Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Raul Konig, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Konig'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Konig Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/koenigraul?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Raul Konigboyu ve yaşı kaç

Raul Konig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Konig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dortmund Alt.

30 Ağustos 2020 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund U19

Raul Konig kimdir

Raul Konig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Konig şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FSV Mainz 05 (-2020), Borussia Dortmund (2020-)

Raul Konig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Raul Konig nereli

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