Raul Konig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Konig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Konig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Konig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Konig 3 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Raúl König Mateos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Konig Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Raul Konig, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Konig'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Konig Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://instagram.com/koenigraul?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Raul Konig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Konig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dortmund Alt.

30 Ağustos 2020 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund U19

Raul Konig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Konig şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Raul Konig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.FSV Mainz 05 (-2020), Borussia Dortmund (2020-)

İspanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.