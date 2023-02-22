Raul Morichelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Morichelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Morichelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Morichelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Morichelli 25 Temmuz 2002 tarihinde Marino şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Morichelli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSM yapmaktadır. Raul Morichelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Morichelli'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Raul Morichelli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raulmorichelli/

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Raul Morichelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Morichelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Raul Morichelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Morichelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AS Rom Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Roma U17

1 Temmuz 2019 yılında Roma U18

1 Eylül 2020 yılında Roma A19

27 Temmuz 2022 yılında PAOK Saloniki B

Raul Morichelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Morichelli şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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