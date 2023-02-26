Rauno Alliku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rauno Alliku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rauno Alliku kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rauno Alliku ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rauno Alliku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rauno Alliku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rauno Alliku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rauno Alliku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rauno Alliku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rauno Alliku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rauno Alliku 2 Mart 1990 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rauno Alliku Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Rauno Alliku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 1 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Rauno Alliku'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rauno Alliku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rauno Alliku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Rauno Alliku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rauno Alliku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FC Flora

1 Temmuz 2009 yılında JK Viljandi

31 Aralık 2009 yılında FC Flora

Rauno Alliku kimdir

Rauno Alliku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rauno Alliku şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pärnu Kalevi SK (bis 2008)

Rauno Alliku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 19 numaralı formasıyla 18 Aralık 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Rauno Alliku nereli

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