Rayan Philippe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Philippe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayan Philippe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayan Philippe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayan Philippe 23 Ekim 2000 tarihinde Nice şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayan Philippe Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Rayan Philippe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 29 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Rayan Philippe'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rayan Philippe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rayan Philippe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rayan Philippe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayan Philippe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dijon FCO B

1 Şubat 2020 yılında SC Toulon

30 Haziran 2020 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2020 yılında Dijon

29 Eylül 2020 yılında AS Nancy

30 Haziran 2021 yılında Dijon

29 Ağustos 2021 yılında Hesperange

Rayan Philippe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayan Philippe şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Rapid Om. de Menton (2007-2011), AS Roquebrune Cap Martin (2011-2013, 2014-2015), Cavigal Nice S. (2013), FCO Dijon (2015-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.