Rayiç Fiyat ne demek, TDK'ya göre Rayiç Fiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rayiç fiyat ne demek? Rayiç fiyat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rayiç fiyat kelimesi. Peki rayiç fiyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rayiç fiyat nedir, rayiç fiyat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RAYİÇ FİYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rayiç fiyat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre rayiç fiyat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Piyasa fiyatı

