Raymond Tochukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raymond Tochukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raymond Tochukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Raymond Tochukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Raymond Tochukwu 30 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Raymond Michael Tochukwu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Raymond Tochukwu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Raymond Tochukwu'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Raymond Tochukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Raymond Tochukwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2022 yılında Plateau United
Raymond Tochukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Raymond Tochukwu şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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