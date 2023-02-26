Raz Meir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raz Meir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raz Meir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raz Meir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raz Meir 30 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רז מאיר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raz Meir Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Raz Meir'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raz Meir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raz Meir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raz Meir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raz Meir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Maccabi Haifa

1 Ağustos 2015 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2016 yılında Maccabi Haifa

9 Ağustos 2016 yılında H. Ashkelon

30 Haziran 2017 yılında Maccabi Haifa

Raz Meir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raz Meir şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Raz Meir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Rishon leZion, Maccabi Haifa

İsrail U21 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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