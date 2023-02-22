Reagan Lennon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reagan Lennon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reagan Lennon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reagan Lennon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reagan Lennon 8 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reagan Lennon Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Reagan Lennon'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Reagan Lennon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reagan Lennon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz
Reagan Lennon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reagan Lennon şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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