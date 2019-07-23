Real Betis Nabil Fekir ile anlaştı! Nabil Fekir transfer ücreti ne kadar?

Spor gündeminin favorilerinden Real Betis Nabil Fekir ile anlaştı. Peki Nabil Fekir kaç paraya gitti? İşte Nabil Fekir Real Betis transferi detayları...

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis, Olympique Lyon'da forma giyen Fransız milli oyuncu Nabil Fekir'i renklerine bağladı.

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, 19,75 milyon avro bonservis bedeli, performansa bağlı 10 milyon avro bonus ve sonraki transferden yüzde 20 pay karşılığında Olympique Lyon'un kaptanı Fekir, Real Betis'e transfer oldu.

Fransa Milli Takımı'nda da 21 maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Betis ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Nabil Fekir'in 22 yaşındaki kardeşi sol kanat oyuncusu Yassin de Olympique Lyon'dan Real Betis'e geçti.

Fransa temsilcisinin altyapısına 2011 yılında giren Nabil Fekir, 193 karşılaşmada 69 kez ağları sarsmıştı.

Real Betis, Lyon’dan Nabil Fekir’i kadrosuna kattı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Lyon forması giyen Nabil Fekir'i renklerine bağladı. 26 yaşındaki yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeşil-beyazlıların Fekir için ödeyeceği bedelin 20 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus olduğu belirtiliyor.

Transfer döneminde adı Arsenal, Milan ve Napoli ile anılan Nabil Fekir'in kardeşi Yassin Fekir'in de Betis'e katılacağı gelen haberler arasında.

Fekir, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de çıktığı 29 maçta 9 gol ve 6 asist üretti.

NABİL FEKİR KİMDİR?

Nabil Fekir futbol dünyasının başarılı isimlerindendir. Peki kaç yaşında? nereli? hangi takımlarda forma giydi? dini inancı nedir? kısaca futbol hayatı ve biyografisi.

1993 doğumlu yıldız futbolcu Nabil Fekir profesyonel futbol hayatına Saint Priest takımı ile adım atmış ardından bonservissiz olarak Olimpik Lyon B takımına transfer olmuştur. 2013 yılında başarılı performansı ile Lyon A takım kadrosuna dahil olmuştur.

Her geçen gün yükselen başarı grafiği ile Fransa Milli Takım kadrosunada 2015 yılında davet edilen Fekir, toplam 11 Milli karşılaşmada oynamış ve 2 gol atmıştır. Ayrıca Fransa U21 Milli formasınıda giymiştir.

Fransa vatandaşı, aslen ise Cezayir asıllı olan Fekir’in son dönemlerde İngiltere ekiplerinden Liverpool takımına transfer olacağı sıkça gündeme gelmiştir. Bir çok kaynakta Müslüman olduğu belirtilmektedir.