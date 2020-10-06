Real Madrid, 40 yıl sonra ilk kez transfer yapmadı!

Geçtiğimiz sezonun La Liga şampiyonu Real Madrid, 2020-2021 transfer sezonunda hiçbir yeni oyuncu ile anlaşma sağlamadı. 40 yıl sonra ilk kez bu durumu yaşayan Madrid ekibi, transferi sessiz geçirdi. Madrid en son 1980-81 sezonunu transfer yapmadan geçirmişti.

Zinedine Zidane'ın ekibi bu yaz kadrosunu altyapıdan ve kiralıktan dönen oyuncularla genişletti. Kiralıktan dönen Martin Odegaard, Alvaro Odriozola ve Andriy Lunin, A takıma çıkarıldı.

Achraf Hakimi, Sergio Reguilon, Oscar Rodriguez, Javi Sanchez, Dani Gomez, Alberto Soro ve Jorge Frutos gibi oyuncularla yollarını ayıran Real Madrid, bu oyuncuların satışından yaklaşık 100 milyon euro'luk gelir elde etti. İspanyol ekibi James Rodriguez'i Everton'a bedelsiz gönderirken Gareth Bale'ı da Tottenham'a kiraladı.