Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Mesut Özil hakkındaki ses kayıtları bomba etkisi yarattı!

İspanya medyası, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in ses kayıtlarına bir yenisini daha ekledi. Geçmişte futbolcu ve teknik direktörlere dair yaptığı konuşmaları kayıt altına alınan Perez’in, o dönem Real Madrid’de oynayan Fenerbahçeli Mesut Özil hakkında çarpıcı sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

Son günlerde 2006 ve 2012’den dosyalar sızdırılırken, Perez’in Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Raul ve Figo gibi yıldızlar hakkında yaptığı konuşmalar kamuoyunu sarstı. 74 yaşındaki Perez’in şimdi de Mesut Özil'in o dönemki aşk hayatı hakkında yaptığı konuşmalar meydana çıktı.

ŞOKE EDEN SÖZLER

2010 yılında Özil’in Madrid’e taşındığında kız arkadaşından ayrılması ve Milano’dan bir modelle tanışması hakkında konuşan Perez, “Özil 21 yaşında bir kız arkadaşıyla geldi ama kısa sürede Madrid’i keşfetti ve yaşam tarzını değiştirdi. Kız arkadaşına s… gitmesini söyledi ve onun yerine bir model getirdi. Onunla sevişmek için özel jetini kullanıp geri dönüyordu. Özil, Milano’dan bir İtalyan modele aşık oldu. Mourinho, Özil’e kız arkadaşının tüm Inter ve Milan futbolcularının yanı sıra her iki takımın teknik kadrosuyla seviştiğini söyledi" dediği öğrenildi.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Bahsi geçen modelin 39 yaşındaki Aida Yespica olduğu öğrenilirken, Yespica 2011’de Bild’e yaptığı açıklamada Mesut Özil ile ilişkisi olduğu iddialarını, “Birbirimizi ortak arkadaşlarımız aracılığıyla tanıyoruz. Mesut çekici bir adam ama sevgilim değil. PHillipp Plein’la birlikteyim.” diyerek yalanlamıştı.

2010-2013 arasında Real Madrid’de forma giyen Özil, 19 gol atmıştı.

“RONALDO EMBESİL”

Öte yandan daha önceki kayıtlarda da Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Perez’in, “Cristiano Ronaldo embesil. Bu çocuk tamamen salak, hasta! Normal olduğunu düşünüyorsunuz ama değil. Olsa böyle hareketler yapmazdı” ifadelerini kullandığı duyuldu.