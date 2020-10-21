Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı CANLI İZLE

Avrupa'nın kulüp bazından en etkili turnuvası Şampiyonlar Ligi, tüm heyecanıyla birlikte geri döndü. Avrupa futbolunun birçok yıldız takımının mücadele ettiği Devler Ligi'nde ilk maçlar geçtiğimiz gece oynandı. Çarşamba günü fikstüründe ise yine birçok heyecanlı ve etkileyici mücadele bulunuyor. Real Madrid ve Shakhtar Donetsk'te bu akşam karşı karşıya gelecek. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 2015/16 gruplarında oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Peki, Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bulunan Real Madrid ve Shakhtar Donetsk bu akşam Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek. Tarihinde en fazla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Madrid ekibi, bu sezonda kupada favori olarak yer alıyor. Zorlu mücadele, bu akşam saat 22.00'de oynanacakken Sırp hakem Srdjan Jovanovic tarafından yönetilecek. Srdjan Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda tüm maçların yayıncısı konumunda bulunuyor. Çarşamba akşamı saat 19.55'de başlayacak Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Real Madrid 11'i: Courtois, Milito, Varane, Marcelo, Mendy, Casemiro, Modric, Valverde, Asensio, Rodrygo, Jovic.

Shakhtar 11'i: Trubin, Dodo, Khocholava, Marcos, Dentinho, Marlos, Tete, Korniienko, Solomon, Maycon, Bondar.

Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçını canlı izlemek için tıklayınız.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi maçlarını bazı Azerbaycan kanalları şifresiz olarak yayınlıyor. Bunlar; AZ TV, İdman TV ve CBC Sports olarak biliniyor. Bu kanalları izlemek için uydunuzu AzerSpace 46° uydusuna ayarlamanız gerekiyor. Bu kanalların frekans bilgileri için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan izlenir?