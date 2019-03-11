İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Real Madrid yeni teknik direktörünü buldu

Real Madrid yeni teknik direktörünü buldu

İspanya La Liga'da kötü bir dönem geçiren Real Madrid'in teknik direktörlük için Zinedine Zidane'la anlaştığı iddia edildi.

Real Madrid yeni teknik direktörünü buldu

İspanya'da yayın yapan La Sexta'nın haberine göre Real Madrid ile zinedine zidane arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Zidane'ın Real'e evet dediği belirtilirken şu anki teknik direktör Hernan Solari'yle ayrılığın bu akşam açıklanacağı öne sürüldü.  Real Madrid Zidane yönetiminde art arda 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Geçen sezonun bitiminin ardından sürpriz bir şekilde istifa eden Zidane'ın ardından Crisitano Ronaldo da Juventus'a transfer olmuştu.  Zidane'ın yanı sıra yine takımla adı anılan Mourinho'yu ise bazı oyuncuların istemediği öğrenildi.


Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.