Real Madrid'de Hazard gerilimi! Gülüştüğü anlar taraftarları çileden çıkardı
Chelsea'nın Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid'i 2-0 yendiği maçın bitiş düdüğüyle bir dönem mavilerin formasını giyen Eden Hazard'ın eski takım arkadaşlarını tebrik ederken güldüğü anlar taraftarların tepki çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea ile Real Madrid 1-1 biten ilk maçın rövanşında Stamford Bridge'de kozlarını paylaştı. Chelsea rakibini Werner ve Mount'un attığı gollerle 2-0 yenerek 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan final maçında Manchester City'nin rakibi oldu.
Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard, finale yükseldikleri için eski takım arkadaşlarını tebrik etti. Bu sırada Hazard ile Zouma'nın gülüştüğü anlar tepki çekti.
Chelsea 2- 0 Real Madrid | MAÇ SONUCU
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