Real Madrid'de Hazard gerilimi! Gülüştüğü anlar taraftarları çileden çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea ile Real Madrid 1-1 biten ilk maçın rövanşında Stamford Bridge'de kozlarını paylaştı. Chelsea rakibini Werner ve Mount'un attığı gollerle 2-0 yenerek 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan final maçında Manchester City'nin rakibi oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard, finale yükseldikleri için eski takım arkadaşlarını tebrik etti. Bu sırada Hazard ile Zouma'nın gülüştüğü anlar tepki çekti.

Chelsea 2- 0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

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