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  3. Real Madrid'e korona virüs şoku! Ünlü savunma oyuncusu pozitif çıktı

Real Madrid'e korona virüs şoku! Ünlü savunma oyuncusu pozitif çıktı

Real Madrid futbol takımı, Brezilyalı savunma oyuncusu Eder Militao'nun yeni tip koronavürüse yakalandığını duyurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçı olan İnter maçına çıkamayacak.

Real Madrid'e korona virüs şoku! Ünlü savunma oyuncusu pozitif çıktı

ANKARA (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı savunma oyuncusu Eder Militao'nun yeni tip koronavürüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar Kovid-19 taramasından geçti. Yalnızca 22 yaşındaki Militao'nun test sonucu pozitif çıktı.

Real Madrid, yarın sahasında Inter ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçına, Militao'dan yoksun çıkacak.



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