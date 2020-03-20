Real Madrid'in karantinadan kaçan futbolcusu Luka Jovic için açıklama!

Real Madrid'in santrfor oyuncususu Luka Lovic, koronavirüs karantinasından kaçıp Sırbistan'a gitmişti. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Luka Lovic'in bu davranışı ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Kötü örnek olan birçok futbol yıldızımız var. Milyonlar kazanıyorlar ancak bireysel karantina önlemlerine uymadan, evlerine dönme peşindeler." ifadelerine yer verirken Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise daha sert bir konuşma yaptı.

JOVİC, EVİNDEN ÇIKARSA TUTUKLANACAK

Jovic'in evinden çıkması halinde tutuklanacağını dile getiren Vucic, "Jovic evinden ayrılırsa, tutuklanacak. Sanırım yaptığından pişmanlık duyuyor ancak bizim insanlarımızın, onun milyonlarından önemli olduğunu açıkça ona öğreteceğim." dedi.

NE OLMUŞTU?

Luka Jovic, karantina kurallarını ihlal ederek sevgilisinin doğum gününü kutlamak için Sırbistan'a gitti.

Real Madrid'in basketbol takımı oyuncusu Trey Thompkins'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerine karantina altına alınan golcü oyuncu, evde geçirdiği 4. günün ardından Sırbistan'a gitti.

TESTİN NEGATİF ÇIKTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Karantinayı ihlal ederek ülkesine giden Luka Jovic açıklamasında, "İspanya'da teste girdim ve negatif çıktı. Ülkeme gidip, aileme yakın olmak, destek olmak istedim. Sırbistan'a geldiğimde tekrar teste girdim, yine negatif çıktım. İspanya'da markete, eczaneye gidebiliyordum, burada gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sevgilisi Sofija Milosevic ise, "Luka Jovic'le birlikte evde karantinadayız" paylaşımı yaparak basketbol oynadıkları paylaşım yaptı.