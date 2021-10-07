Rebiyülahir ne demek, TDK'ya göre Rebiyülahir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rebiyülahir ne demek? Rebiyülahir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rebiyülahir kelimesi. Peki rebiyülahir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rebiyülahir nedir, rebiyülahir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Rebiyülahir kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Rebiyülahir kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

REBİYÜLAHİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rebiyülahir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rebiyülahir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre rebiyülahir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- küçük mevlit ayı

