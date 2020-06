Recep Korkut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yönetim kadrosunda, seçimden sonra gerçekleştirilen değişikler sırasında, 28 Eylül 2020 tarihinde Fen İşleri Daire Başkanlığı’na atanan Kasım Arısoy, 9 ay sonra görevden alındı. Yerine, iş hayatına Suudi Arabistan’da baraj projesiyle başlayan inşaat mühendisi Recep Korkut atandı. İBB yetkilileri, daire başkanının neden görevden alındığına ilişkin sorulara bir yanıt verilmedi. Bu doğrultuda İBB Fen İşleri Genel Müdürlüğüne atanan Recep Korkut'un öz geçmişi araştırılıyor. İşte detaylar...

RECEP KORKUT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1979’da Mardin’de doğan Recep Korkut, 2002 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden şeref derecesi ile mezun oldu. The University of Iowa, IIHR Hydroscience and Engineering Enstitüsü’nde 2002 yılında araştırma görevlisi olarak yüksek lisans çalışmalarına başladı ve 2004 yılında mezun oldu.

Profesyonel iş hayatına 2004 yılında Suudi Arabistan’da baraj projesinde başladı. 2012-2019 yılları arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) uzman ve müdür olarak ihale ve uygulama dairelerinde görev yaptı.

Görev süresi boyunca TOKİ uhdesinde yapılan birçok hastane, stadyum, altyapı, askeri tesis, kültür merkezi ve önemli kamu binalarının ihale süreçlerini yönetti.

2019 yılında özel sektörde yönetici olarak profesyonel iş hayatına devam eden Korkut, 18 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı olarak atandı.

