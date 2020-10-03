Hamas'tan "Filistinli gruplar arasında diyalog oturumlarının hızlandırılması" çağrısı2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Altay maç özeti, maç sonucu2020-2021 Tuzlaspor, Bursaspor maç özeti, maç sonucuGenç kız, 1'inci kattan atlayıp, motosiklet hırsızlarına müdahale ettiBursaspor’da Özer Hurmacı sakatlandıMersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldıYarından itibaren iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artacakTFF 1. Lig 4. hafta maçında Tuzlaspor ile Bursaspor 3-3 berabere kaldıSancaktepe FK - Uşak Spor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Recep Poyraz ceviz toplamak için çıktığı evinin çatısından düşüp yaralandı

Recep Poyraz ceviz toplamak için çıktığı evinin çatısından düşüp yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Recep Poyraz (56), ağaçtaki cevizi toplamak için çıktığı bağ evinin çatısından düşerek, ağır yaralandı.

Recep Poyraz ceviz toplamak için çıktığı evinin çatısından düşüp yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Recep Poyraz (56), ağaçtaki cevizi toplamak için çıktığı bağ evinin çatısından düşerek, ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Tuzla Mahallesi'nde yaşandı. Recep Poyraz, ağaçtaki cevizi toplamak için çıktığı bağ evinin çatısından düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Poyraz, yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Poyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

Recep Poyraz ceviz toplamak için çıktığı evinin çatısından düşüp, yaralandı



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT