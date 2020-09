Recep Tayyip Erdoğan: "Batılı Efendilerine Şirinlik Yapan Kalemşörler Var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na katıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yeni üyelerin partiye kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm teşkilat mensuplarını tebrik eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Üye Sayımız Artıyor, Ailemiz Büyüyor" sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmanın bereketli bir şekilde neticelendiğini görüyoruz. Salgınla mücadele kuralları bizi üye çalışmalarında yeni yöntemler geliştirmeye yöneltti. Her şeyin dijitalleştiği bir devirde siyasetin bunun dışında kalması elbette düşünülemez. Biz de üye başvurularını internet üzerinden alacak bir sistem kurduk. Yeni üyelerimizden 11 binin ön başvurularını "akuyelikistanbul.org" internet sitesi aracılığıyla aldık. Buradan başvuran vatandaşlarımızı bizzat evlerinde ziyaret ederek, üye kayıtlarını kesinleştirdik. Yeni üye seferberliğinin parti teşkilatlarımıza farklı bir dinamizm, yepyeni bir heyecan kazandırdığını görüyoruz. Salgın sebebiyle yüz yüze iletişimin zorlaştığı, dünyanın birçok ülkesinde hayatın neredeyse durma noktasına geldiği bir dönemde İstanbul Teşkilatımızın bu kampanyası çok da değerlidir, anlamlıdır. Önümüzdeki süreçte "TAMAM" diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Hamdolsun bugün AK Parti 10,5 milyonu aşkın üyesiyle bırakın Türkiye'yi, dünyanın sayılı siyasi hareketlerinden biridir." dedi.

AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "83 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışacağız. Yeni isimlerle yeni yüzlerle yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken tek bir gönüldaşımızı dahi dışarıda bırakmayacağız. Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden, hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Daha önce de ifade etmiştim, bu vesileyle tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. AK Parti milletin partisidir. 83 milyonun tamamının partisidir. Bu partiyi kuran da 18 yıl boyunca iktidarda tutan da milletimizin bizatihi kendisidir. Milletimizin sinesinden çıkmış bir hareket olarak bizim kimseyi dışlamaya, kimseyi ötekileştirmeye, kimseyi inancından, fikrinden, hayat tarzından ötürü hor, hakir görmeye hakkımız yoktur. Önce millet, önce memleket diyen Türkiye eksenli hareket eden herkese elimizi uzatmak durumundayız. Bugüne kadar uzattık, uzattığımız için de Allah'a hamdolsun güçlüyüz."

BATILI EFENDİLERİNE ŞİRİNLİK YAPAN KALEMŞÖRLER VAR

Erdoğan, AK Parti çatısı altında terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, ne kadar aykırı olursa olsun her türlü görüşe yer olduğunu, hakaret içermediği sürece partinin güçlenmesine katkı yapacak her türlü eleştiriye de kapının sonuna kadar açık olduğunu belirtti. Erdoğan, "Türkiye olarak aynı anda birden çok cephede çetin bir mücadele veriyoruz, içeride veriyoruz, sınır ötesinde veriyoruz, ötenin ötesinde de veriyoruz. Sadece sınırlarımız içinde değil, Irak'tan Suriye'ye, Akdeniz'den Ege'ye kadar geniş bir alanda emperyalizmin farklı yüzleriyle muhatap oluyoruz.Bir asır önce Anadolu'yu işgal edenlerle bugün Libya'da Doğu Akdeniz'de karşımıza dikilenler arasında niyet ve saik bakımından hiçbir fark yoktur. O dönemde işgalcilere alkış tutanlar olduğu gibi bugün de farklı kisveler altında mandacılığı savunanlar var. O dönemde işgalcilerle bir olup millete ihanet edenler olduğu gibi bugün de gavurun kılıcını sallayanlar var. O dönemde kalemini işgalcilerin emrine verenler olduğu gibi bugün de Batılı efendilerine şirinlik yapan kalemşörler var."

TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜRMEK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR

Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen, 17-25 Aralık girişimiyle devam eden, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüyle ayyuka çıkan saldırıların yegane hedefinin 100 yıl önce yarım kalmış hesabı görmek olduğunu belirterek, bu coğrafyada ve dünyanın pek çok yerinde yapılanların ülkeye de uygulanmak istendiğini söyleyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Ülkemizi terörle baskıyla ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:"Böyle başkalarıyla bize kalkıp da ekonomik destur çekmeye çalışanlar kusura bakmasınlar. Bunların derdi ne AK Parti'yledir, ne Tayyip Erdoğan'ladır. Bunların derdi milletimizin bizatihi kendisiyledir. Toprağından devletine kadar Türkiye'nin varlığıyladır. AK Parti ve Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'yi teslim almak, Türkiye'ye diz çöktürmek için her yolu deniyorlar."

MACRON SENİN ZATEN SÜREN AZ KALDI, GİDİCİSİN

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Bizim problemimiz Türk milletiyle değil, bizim problemimiz Erdoğan'la, Erdoğan'ı indirmemiz lazım" dediğini hatırlatarak, "Macron senin zaten süren az kaldı. Gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde, bak tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren demiştim ve Türkiye'ye tarih dersi verme. Biz sizi Cezayir'den tanırız. Bir milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz, 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. Yüz binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz. Bize insanlık dersi veremezsiniz. Biz Osmanlı olarak buralara gittiğimiz zaman barışı götürdük, buralara gittiğimizde insanlığı götürdük. Önce bunu öğren. Tabi bunu hazmedemiyor, onun için çıldırıyorlar." diye konuştu.

TÜRKİYE VARSA BİZ VARIZ, TÜRK MİLLETİ GÜÇLÜYSE BİZ DE GÜÇLÜYÜZ

Erdoğan medya ve siyaset mühendisliklerine rağmen halen Türkiye'nin en güçlü partisi olduklarını ve bunun sebebinin milletimizin basiret ve feraseti olduğunu ifade ederek, "Son 18 yıldır partimiz üzerinde oynanan oyunların hepsi Anadolu insanının irfanı karşısında başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Şimdi dertleri ne? "Eyvah Barbaros DoğuAkdeniz'de. Bir taraftan sismik araştırmalar öbür taraftan sondaj çalışmaları.Eğer bir de Türkiye petrolü bulduysa, doğal gazı bulduysa vay halimize." Dertleribu. Çalış senin de olur. Biz şu anda çalışıyoruz. İki tane sismik araştırma gemimiz var. 3 tane sondaj gemimiz var ve bunlarla gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışacağız. Rabbim bunun neticesini de bizlere nasip edecek."- "Türkiye varsa biz varız, Türk Milleti güçlüyse biz de güçlüyüz" dedi.

TÜRKİYE HEDEFLERİNE YAKLAŞIYORSA İŞİMİZİ DOĞRU YAPIYORUZ DEMEKTİR.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti Türkiye'yi savundukça, büyük ve güçlü Türkiye davasına omuz verdikçe milletimiz de AK Parti'ye destek olmayı inanıyorum ki sürdürecektir. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir. Türkiye varsa, ayaktaysa, güçlüyse, bilim ve fene doğru ilerliyorsa, AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Bırakın bu ülkenin başına bir şey gelmesini, ayağına taş değse bunun vebali hepimizin üzerinedir. Kardeşlerim, unutmayın Türkiye varsa biz varız, Türk Milleti güçlüyse biz de güçlüyüz. Türkiye hedeflerine yaklaşıyorsa işimizi doğru yapıyoruz demektir. Ülke ve millet düşmanlarının hedefindeysek doğru yönde yürüyoruz demektir. Milletin ve ümmetin dualarını alıyorsak, istikamet üzereyiz demektir. Mazlumların ve mağdurların umudu olmayı sürdürüyorsak hakka ve hakkaniyete uygun şekilde çalışıyoruz demektir. Hakkın ve halkın rızası dışında bir hesap asla gütmüyoruz. AK Parti olarak 19 yıldır hep bu şekilde çalıştık. Milletimizin gönlünde hep bu şekilde yer edindik. Girdiğimiz tüm mücadelelerden yine bu şekilde başarı ile çıktık. Yine bugün de yarın da ne yapacaksak, hangi mücadeleyi vereceksek yine milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Allah'ın izniyle ülkeye ve millete hizmet yolundan asla dönmeyeceğiz."

ÖNCE 2023 SONRA 2024'TE İSTANBUL HALKININ TEVECCÜHÜNÜ REKOR OY ORANLARIYLA SANDIĞA YANSITACAĞIMIZA İNANIYORUM

"Şehitlerimizle beraber yürüyoruz. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, bizleri onlarla beraber sevgili habibinin Liva'ul Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşreylesin." diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Tarihimizin en kritik döneminde sizlere karşımdaki bu kadroya, çok önemli görevler düşüyor. Her birinizin omuzlarında taşıdığı bu sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğinden ben şüphe duymuyorum. Size inanıyor ve güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu kutlu yolculukta her birinize Mevladan muvaffakiyetler diliyorum. Partimiz ve davamız için İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu sizler zaten biliyorsunuz. Hep birlikte çok daha fazla çalışarak, önce 2023 sonra 2024'te İstanbul halkının teveccühünü rekor oy oranlarıyla sandığa yansıtacağımıza inanıyorum. Aynı neticeyi Türkiye genelinde de elde edeceğiz. AK Parti ailesine yeni katılan tüm dava arkadaşlarıma "aramıza hoşgeldiniz" diyorum. İstanbul İl Başkanımıza ve ekibine gayretleri için gençlik ve kadın kollarına teşekkür ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile genel başkan yardımcıları ve bazı milletvekilleri de programa katıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturarak, program takip edildi. "Seninle her şeye varım" şarkısı eşliğinde kürsüye çıkan Erdoğan, 100 bininci üye Kevser Sevinç ile tanışarak tebrik etti. Erdoğan'a Kufi ile yazılan, İstanbul'un fethini müjdeleyen bir tablo hediye edildi.