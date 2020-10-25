İstanbul doğumlu olan ve 2014 yılından bu yana tiyatroyla ilgilenen oyuncu Recep Terzi son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. 43 yaşında olan Terzi'nin hayatı ve kariyeri çok konuşulanlar arasında yer almaya başladı. Peki Recep Terzi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? Hangi dizilerde oynadı?

RECEP TERZİ KİMDİR?

Recep Terzi, 09.07.1977 yılında İstanbul, Bayrampaşa Sağmacılar'da doğdu.Terzi, ilkokul öğrenimini Kocaeli, Gölcük'te tamamladı. Ardından maddi yetersizlikten dolayı ilkokul beşten sonra okulunu bırakmak zorunda kaldı.

Terzi, ailesine katkıda bulunmak için simit satmış ve ayakkabı boyacılığı yapmıştır. Alüminyum doğrama atölyelerinde çıraklık ve ustalık yapan Oyuncu, 1995 yılı sonrası İstanbul'un Kağıthane İlçesi Gültepe semtine yerleşti. 1997 - 1998 yılları arasında askerlik görevini Bilecik, Nevşehir, Niğde illerinde turizm jandarması olarak tamamladı.

Geçimini taksi ve nakliyat şöförlüğünün yanı sıra tamir, tamirat, alüminyum, dekorasyon işleriyle de sağlayan Recep Terzi, 2014 yılından sonra çocukluğundan süre gelen tiyatroya olan ilgisini özel eğitim kurumlarına ve workshoplara katılarak aktif hale getirdi. Sadri Alışık Kültür Merkezi (tiyatro bölümü) ve Tümay Özokur Atölye'den başarıyla mezun oldu.

Sinema, kamera oyunculuğu, senaryo, özel diksiyon ve sahne dövüş teknikleri eğitimlerine katıldı. Ferhan Şensoy'un yazdığı "Şahlarıda Vururlar" adlı oyununda Behruz ve Yusuf karakterlerini canlandırdı. Arka Sokaklar dizisinde Mücahit, Elif dizisinde Salih karakterine hayat verdi.

Medcezir, Kurtlar Vadisi, Alın Yazım, Muhteşem Yüzyıl gibi bir çok dizide yer aldı. 2016 yılı İBB Şehir Tiyatroları'nda sahne teknisyeni, aksesuar kadrolarında yer almasının ardından Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yapmaya devam etmektedir.

RECEP TERZİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslen Bayburt'lu olan oyuncu 1977 doğumludur. Çocukluğundan beri tiyatroya ilgi duyan Recep Terzi, 2014 yılında birçok kurumda oyunculuk eğitimi aldı. Birçok tiyatro oyununda rol alan Terzi ayrıca, "Arka Sokaklar", "Elif", "Medcezir", "Kurtlar Vadisi", "Muhteşem Yüzyıl" gibi dizilerde rol aldı.

RECEP TERZİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

Başarılı oyuncu Sadri Alışık Akademi (tiyatro) Tümay özokur atölye (kamera) gibi yerlerde eğitim aldı. İşte yer aldığı diziler;

Alın Yazım 2014

Elif 2014 Salih

MedCezir 2013

Muhteşem Yüzyıl 2011 - 2014

Arka Sokaklar 2006 Mücahit

Kurtlar Vadisi 2003 - 2005