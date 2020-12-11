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  3. Red Bull Flick CS:GO turnuvasında ikinci eleme heyecanı 12 Aralık’ta

Red Bull Flick CS:GO turnuvasında ikinci eleme heyecanı 12 Aralık’ta

6 Aralık’ta çevrimiçi olarak ilk elemesi gerçekleştirilen "Red Bull Flick CS:GO" oyun turnuvasında ikinci eleme heyecanı ise 12 Aralık olarak planlanıyor.

Red Bull Flick CS:GO turnuvasında ikinci eleme heyecanı 12 Aralık’ta

Toplamda 64 takım play-off turuna kalacak ve şampiyonluk mücadelesine devam edecek. Red Bull Flick ile ilgili daha fazla bilgi Redbull.com/flick adresinde yer alıyor. Turnuvada, amatörden profesyonele tüm oyunseverler, yılların eskitemediği CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Çevrimiçi olarak gerçekleşecek 5 elemeden ikincisi olacak elemede takımlar play-off turuna kalmaya çalışacak.

Red Bull Flick; CS:GO’da mücadele şubat ayında Gaming İstanbul Oyun Fuarı’nda (GİST) başlamıştı. GİST ve sonrasında gerçekleştirilen şehir elemeleri sonrasında 39 takım play-off turuna yükselmeyi başarmıştı. 6 Aralık’ta gerçekleştirilen elemede de 5 takım daha play-off turuna katılmaya hak kazandı.

Play-off’a katılmaya hak kazanacak son 20 takım ise 12, 13, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerde belirlenecek. Play-off turunda rakiplerini geçen son 4 takım ise 26 Aralık’ta gerçekleştirilecek büyük finalde Red Bull Flick’in ikinci şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Şampiyonu belirleyecek final mücadelesi Red Bull’un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr’den naklen yayınlanacak. Oyunseverler, Red Bull Flick’le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/flick adresinden ulaşabilecek.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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