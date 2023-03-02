Reda Omar Anintah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda Omar Anintah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Reda Omar Anintah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Reda Omar Anintah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.