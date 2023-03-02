Reda Omar Anintah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda Omar Anintah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reda Omar Anintah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reda Omar Anintah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reda Omar Anintah {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reda Omar Anintah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına - tarihinde katılmıştır. Reda Omar Anintah'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Reda Omar Anintah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reda Omar Anintah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reda Omar Anintah şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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