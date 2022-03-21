Redaktörlük ne demek, TDK'ya göre Redaktörlük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Redaktörlük ne demek? Redaktörlük TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi redaktörlük kelimesi. Peki redaktörlük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre redaktörlük nedir, redaktörlük kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REDAKTÖRLÜK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Redaktörlük kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre redaktörlük kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Redaktörün görevi

