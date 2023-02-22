Reece Glendinning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reece Glendinning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reece Glendinning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reece Glendinning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reece Glendinning 9 Haziran 1995 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reece Glendinning Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reece Glendinning, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 5 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Reece Glendinning'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reece Glendinning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reece Glendinning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reece Glendinning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reece Glendinning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Linfield

31 Ağustos 2017 yılında Ards FC

31 Mayıs 2018 yılında Linfield

1 Temmuz 2018 yılında Ballymena

5 Eylül 2020 yılında Carrick Rangers

Reece Glendinning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reece Glendinning şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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