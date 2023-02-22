Reece Hutchinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reece Hutchinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reece Hutchinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reece Hutchinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reece Hutchinson 14 Nisan 2000 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Reece Christopher Hutchinson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reece Hutchinson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Momentum Sports Management yapmaktadır. Reece Hutchinson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Reece Hutchinson'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reece Hutchinson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/reecehutxchy

Reece Hutchinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reece Hutchinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reece Hutchinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reece Hutchinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Kasım 2017 yılında Romulus

18 Ocak 2018 yılında Burton U18

1 Temmuz 2018 yılında Burton Albion

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2022 yılında Cheltenham

20 Eylül 2022 yılında Ilkeston Town

10 Kasım 2022 yılında Cheltenham

1 Şubat 2023 yılında Sligo Rovers

30 Haziran 2023 yılında Cheltenham

Reece Hutchinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reece Hutchinson şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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