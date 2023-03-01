Reece Meekums kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reece Meekums Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reece Meekums adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reece Meekums Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reece Meekums 30 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Reece Christopher Myles-Meekums şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reece Meekums Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Reece Meekums'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Reece Meekums Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reece Meekums futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Brighton U23
17 Eylül 2017 yılında Worthing
31 Mayıs 2018 yılında Brighton U23
1 Temmuz 2018 yılında Bromley
2 Kasım 2018 yılında Worthing
1 Ocak 2019 yılında Bromley
1 Temmuz 2019 yılında Worthing
Reece Meekums Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reece Meekums şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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