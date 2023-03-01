Reece Wylie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reece Wylie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reece Wylie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reece Wylie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reece Wylie 27 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reece Wylie Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 21 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Reece Wylie'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Reece Wylie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reece Wylie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Eylül 2021 yılında Hartley Wintney
21 Mart 2022 yılında Hungerford
Reece Wylie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reece Wylie şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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