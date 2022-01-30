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Reel Sektör ne demek, TDK'ya göre Reel Sektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Reel Sektör kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Reel Sektör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Reel Sektör nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Reel Sektör kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Reel Sektör ne demek, TDK'ya göre Reel Sektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Reel sektör ne demek? Reel sektör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi reel sektör kelimesi. Peki reel sektör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre reel sektör nedir, reel sektör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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REEL SEKTÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Reel sektör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre reel sektör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Reel kesim

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