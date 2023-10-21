Refah Sınır Kapısı’nda yardım konvoyları uydudan görüntülendi! İlk tırlar geçmeye başladı

İnsani yardımları taşıyan ilk kamyonlar Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçmeye başlarken ABD'li uydu şirketi Maxar, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında geçiş izni bekleyen tırları görüntülerini yayınladı

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Refah Sınır Kapısı’nda yardım konvoyları uydudan görüntülendi! İlk tırlar geçmeye başladı

ABD'li uydu şirketi Maxar, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında geçiş izni bekleyen ve insani yardım malzemesi taşıyan kamyonların oluşturduğu kuyruğun uydu fotoğraflarını yayınladı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bugün açıklaması bekleniyor. Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin ulaştırılabileceği tek nokta olan Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen yardım konvoyu, uydudan görüntülendi. ABD'li uydu şirketi Maxar tarafından paylaşılan fotoğraflarda, onlarca tırın insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırabilmek için geçiş izni beklediği görüldü.

ABD: "Sınırın saat 10.00'da açılmasını bekliyoruz"

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden sabah saatlerinden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze'den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Refah Sınır Kapısı’nda yardım konvoyları uydudan görüntülendi! İlk tırlar geçmeye başladı

Refah Sınır Kapısı’nda yardım konvoyları uydudan görüntülendi! İlk tırlar geçmeye başladı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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