Referans ne demek, TDK'ya göre Referans kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Referans ne demek? Referans TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi referans kelimesi. Peki referans ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre referans nedir, referans kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REFERANS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Referans kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Referans kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre referans kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tavsiye mektubu

- Kaynak

- Tavsiye



REFERANS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- referans elektrot

