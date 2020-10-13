Reflü Nasıl Engellenir? Reflüde ne yenir?

Reflü Nedir?

Mide içerisinde besinlerin parçalanmasını sağlamakla görevli olan mide asidi, bazı durumlarda hastalık habercisi olabilmektedir. Mide asidinin azlığı ya da çokluğu kişinin hayatını olumsuz etkilemektedir.

Mide içerisinde bulunan asidin, midenin içerisindeki besinlerle birlikte yemek borusuna kaçması ile reflü olarak tanımlanan hastalık ortaya çıkmaktadır. Reflü, özellikle kişi yemek yedikten kısa bir süre sonra yemek borusunda yanma olarak kendini göstermektedir.

Reflü Nasıl Engellenir?

Reflü hastalığı için öncelikle hastanelerde bulunan dahiliye veya gastroenteroloji bölümüne başvurulmalıdır. Burada konulacak doğru teşhis ile hastalık kesinleşmektedir. Tanı konulduktan sonra doktor takibinde doğru ilaçları kullanarak reflü kontrol altına alınabilmektedir.

İlaçların olumsuz etkilerinden korunmak isteyen kişiler ise ilaç kullanma konusuna tereddütle yaklaşmaktadırlar. Bu gibi durumlarda hastalık şikayetlerinin ortadan kaldırılması için öncelikle beslenme düzeni kontrol altına alınmalıdır.

Çok yağlı yiyecekler tüketilmemelidir. Tüketilen yiyeceklerin pişirme aşamasında buharda pişirme ve fırınlama yöntemi kullanılmalıdır. Doğru ve dengeli beslenme ile reflü hastalığının olumsuz etkilerinden kurtulmak mümkündür.

Reflüde ne yenir? Reflünüz Varsa Bu Besinleri Tüketin

Reflünün olumsuz etkilerinden kurtulmak için çeşitli bitkisel tedavi yöntemleri hastalar tarafından kullanılmaktadır. Özellikle çeşitli bitki çaylarının ve lif bakımından zengin olan besinlerin hem sağlık hem de reflü üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Reflüye iyi gelen besinler ve kullanımları ise şöyledir;

Papatya Çayı:

Yemeklerden sonra bir çay kaşığı kurutulmuş papatya, 200 ml kaynar suyun içerisine ilave edilir. 5 dakika demlendikten sonra içilir. Papatya çayı mide asidini dengelemekte ve reflü hastalığının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaktadır.

Kantoron Yağı:

Reflü belirtileri gösteren kişiler tarafından sabahları bir çay kaşığı kantoron yağı kullanılmalıdır. Hastaların kahvaltıdan önce aç karınla kantoron yağı tüketmesi gün boyu ortaya çıkabilecek şikayetleri önleyecektir.

Elma:

Elma, reflü hastalığına sahip kişiler tarafından düzenli olarak tüketildiğinde mide asidini dengelemede önemli bir rol oynamaktadır. Tüm mevsimlerde kolaylıkla ulaşılabilir bir meyve olması sebebiyle kişiler tarafından sıklıkla tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır.

Süt:

Reflü şikayetlerini önlemek amacıyla kullanılabilmektedir. Burada önemli nokta sütün miktarıdır. Günlük 30 ml yağsız ve soğuk süt tüketimi mideyi koruyucu bir etki göstermekte ve doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir.



Brokoli: Zengin lif içermesi sebebiyle, hastaların şikayetlerini azaltıcı bir rol üstlenmektedir.

Muz:

Düşük Ph değerine sahip olan bu meyve ile reflü şikayetleri önlenebilmektedir. Ayrıca günlük yaşamda tükenen enerjinin yerine getirilmesi açısından da muz tüketimi doktorlar tarafından önerilmektedir.

Patates:

Patates, içerisinde bulunan yüksek oranda nişasta ile mide sağlığını korumaktadır. Haşlanarak tüketilmelidir. Mide asidini dengeleyerek mide asidinin ağza gelmesini engelleyici özelliği bulunmaktadır. Kızartma olarak tüketildiğinde ise tam tersi bir etkiye sebep olmakta, mide asidini yükselterek şikayetleri artırmaktadır.

Yukarıda sayılan besinler reflü hastalığına sahip kişiler tarafından düzenli olarak tüketilmelidir. Bu besinler sayesinde reflü hastalığı ilaçsız olarak tedavi edilebilmektedir. Bu besinlerin kişi tarafından düzenli kullanılmışsa ve hastalık belirtileri günlük yaşamı etkileyecek düzeyde ise mutlaka bir uzman tarafından hastalığın takibi gerçekleştirilmelidir.